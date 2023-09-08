انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لشمال سيناء.. اليوم

كتب لؤى على

فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة (23 صفر 1445هـ)، الموافق (8/9/2023م)، وتضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه"، وذلك على النحو التالى: