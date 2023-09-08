اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. 6 حالات يمكنها الاستفادة من فوائده

كتبت إيناس البنا

يتم الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في 8 سبتمبر من كل عام، لتعزيز الوعي حول فوائد العلاج الطبيعي في تحسين نوعية الحياة لعدد لا يحصى من الأفراد في جميع أنحاء العالم.

ما هو العلاج الطبيعي؟

وفقًا لموقع " indianexpress "، فإن العلاج الطبيعي، هو مهنة رعاية صحية تركز على تحسين الوظيفة البدنية، ويستخدم نهجا شاملا للعلاج، وذلك باستخدام مزيج من العلاج اليدوي، وممارسة الرياضة، وغيرها من التقنيات لمساعدة الأفراد على التعافي من الإصابات، وإدارة الحالات المزمنة، ومنع المزيد من الإعاقات الجسدية.

تكمن أهمية العلاج الطبيعي في قدرته على معالجة مجموعة واسعة من القضايا الصحية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إعادة تأهيل المرضى الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية، وتوفر طرقًا غير جراحية لتخفيف الألم، وتساعد في إدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب" .

من يمكنه الاستفادة من العلاج الطبيعي؟

نطاق العلاج الطبيعي واسع، ويمكن أن يفيد الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات، ومن الفئات التي يمكن أن تستفيد من العلاج الطبيعي:

*الأفراد الذين يعانون من أمراض العظام:

مثل مشاكل في المفاصل أو العضلات أو العظام، مثل آلام الظهر أو الكسور أو التهاب المفاصل ، يمكنهم الحصول على الراحة من خلال العلاج الطبيعي.

*مرضى الأعصاب:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل السكتة الدماغية أو مرض باركنسون أو التصلب المتعدد تحسين حركتهم ووظائفهم من خلال العلاج الطبيعي.

*مرضى الشيخوخة:

يساعد العلاج الطبيعي كبار السن على الحفاظ على استقلاليتهم، وتقليل حالات السقوط، وإدارة الحالات المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

*مرضى الأطفال:

يمكن للأطفال الذين يعانون من تأخر النمو أو الشلل الدماغي أو الإصابات الرياضية الاستفادة من العلاج الطبيعي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

*الرياضيون:

يساعد أخصائيو العلاج الطبيعي الرياضيين على التعافي من الإصابات، ومنع الإصابات المستقبلية، وتحسين الأداء.

*النساء قبل الولادة وبعدها:



يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي النساء على الاستعداد للولادة والتعافي بعد الولادة من خلال معالجة مشاكل مثل آلام الحوض وسلس البول.

ومع ذلك، على الرغم من الفوائد العديدة للعلاج الطبيعي، إلا أن له حدودًا.

"قد لا يكون العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد لحالات معينة، وغالباً ما يكون أفضل كجزء من خطة علاجية شاملة. علاوة على ذلك، لكي يكون العلاج الطبيعي فعالا، يجب على المرضى تضمين التمارين وتغيير نمط الحياة.

نجاح العلاج الطبيعي يمكن أن يختلف من شخص لآخر، اعتماداً على عوامل مثل طبيعة الحالة والتزام المريض بالعلاج".