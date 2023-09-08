اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة فى حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:26 م
الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة فى حملات أمنية مكبرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
 
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط ( 6 مصانع – محل)  بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (7,120 طن مواد غذائية – 3,75 طن لحوم مُصنعة – 576 لتر زيت طعام – 2080 عبوة كانز – 2040 زجاجة مياة معدنية – 1,270 كيلو جرام دواجن – 420 كيلو جرام دهون – 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة – 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .
      
وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط (2 مخزن –  محل -  عيادة بيطرية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (10,250 طن أعلاف حيوانية – 127 عبوة أدوية بيطرية – 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام .
 
 

حملات امنيه

المسطحات

شرطه البيئه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة