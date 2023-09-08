اليوم السابع
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الأمن فى كركوك يُلقى القبض على شخصين ظهرا فى مقطع مصور لحرق العلم العراقى

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 07:00 ص
الأمن فى كركوك يُلقى القبض على شخصين ظهرا فى مقطع مصور لحرق العلم العراقى الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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ألقى جهاز الأمن الوطنى فى كركوك شمالى العراق القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقى.

وذكر الجهاز في بيان أنه وبعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات استخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يحرق فيه العلم العراقي، وهو ما ولّد ردود فعل رافضة لهذا الفعل من قبل الأوساط المجتمعية لما فيه من مساس للسلم المجتمعي.

وأضاف البيان: "على الفور تحركت مفارز الجهاز في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية للتحرى والبحث عن أولئك الأشخاص". وأكد الجهاز أنه تم اعتقال اثنين منهم وإحالتهما إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وشهدت كركوك الأسبوع الماضي موجة احتجاجات وقطع طرق رئيسية وسط المدينة، رفضا لقرار الحكومة العراقية إخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة، تمهيدا لإعادتها للحزب وعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية بعد نحو 5 سنوات من تركه المدينة.

وكان "الديمقراطي الكردستاني" قد خرج من كركوك إثر حملة عسكرية للقوات العراقية عام 2017، ردا على تنظيم حكومة إقليم كردستان حينها استفتاء شعبيا للانفصال عن العراق، وقيامها بإشراك مدينة كركوك في الاستفتاء.

ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك نهاية 2017، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.


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