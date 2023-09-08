اليوم السابع
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إصابة 4 شباب فى حادث تصادم دراجة بخارية بميدان الصنايع بمدينة الأقصر

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:36 م
إصابة 4 شباب فى حادث تصادم دراجة بخارية بميدان الصنايع بمدينة الأقصر اسعاف
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بميدان الصنايع بوسط المدينة ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين جراء الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى ميدان الصنايع بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين وهم كل من "عبد الرحمن رمضان" 16 سنة، و"محمود أحمد أبو الفقري" 16 سنة، و"يوسف سيد" 18 سنة، و"عماد أحمد" 22 سنة، وتم نقل المصابين الأربعة لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، ما أسفر عن مصرع كل من "أحمد سيد" 33 سنة، و"مسك أحمد" 2 سنة، و"سارة أحمد محمود" 30 سنة، كما أصيب بالحادث كل من "أحمد شحاته على" 55 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك أحمد سيد عبد الرحيم" 5 سنوات كدمات متفرقة، و"عبد الناصر عبد السميع محمد" 38 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد عبد الرحيم مصطفى" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.


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