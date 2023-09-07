اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 08:16 م
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نائب محافظ سوهاج يوجه مديري إدارات خدمة المواطنين بسرعة الاستجابة للشكاوى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:48 م
نائب محافظ سوهاج يوجه مديري إدارات خدمة المواطنين بسرعة الاستجابة للشكاوى جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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عقد  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن ومديريات الخدمة بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في أقل وقت ممكن.
 
واستمع نائب المحافظ، إلى أهم الاحتياجات والمعوقات، موجها بتلبية كافة المتطلبات ومخاطبة الجهات المختصة لتلافي أية معوقات في العمل، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الإدارات، والعمل على تحسين بيئة العمل بما ينعكس علي حسن سير العمل، مشيرا إلى ضرورة الانتظام في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي داخل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن.
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

شكاوى المواطنين

الوحدات المحلية

خدمة المواطنين



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