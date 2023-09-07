مصرع شخص فى حادث تصادم بين جرار زراعى ودراجة بخارية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مشروع غرب طهطا، فى سوهاج ، وقوع مصادمة على الطريق بين جرار زراعى وموتوسيكل، نتج عن الحادث مصرع شخص يبلغ من العمر 28 سنة تم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت من مستشفى جهينة المركزى، تفيد وصول شخص جثة هامدة إلى المستشفى على إثر وقوع مصادمة على الطريق.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة تبين وقوع مصادمة على الطريق بناحية مشروع غرب طهطا بين جرار زراعى ودراجة نارية نتج عن الحادث وفاة ع . ب . أ . ع 28 سنة تم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة لتحقيق المختصة.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.