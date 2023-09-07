اليوم السابع
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جهود الأمن العام تسفر عن ضبط عدة قضايا فى أسيوط وسوهاج ودمياط

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:22 م
جهود الأمن العام تسفر عن ضبط عدة قضايا فى أسيوط وسوهاج ودمياط ارشيفية - حملة امنية
محمود عبد الراضى

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - سوهاج) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
▪ ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية –
11 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34متهم لــ 16 منهم معلومات جنائية)
▪ ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,190 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).
▪ تنفيذ عدد (434) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
▪ ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية).
مديرية أمن سوهاج
▪ ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى ..ضُبط خلالها (5 بنادق آلية - 
5 بنادق خرطوش – 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27متهم لـعدد 8 منهم معلومات جنائية).
▪ ضبط عدد (4) قضايا "مخدرات".. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية)
▪ تنفيذ عدد (269) حكم قضائى متنوع.
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 
 

حملة امنية

الامن العام

اسيوط

سوهاج

مخدرات

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