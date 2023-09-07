محافظ قنا: قفط الصناعية تصدر الشحنة الثالثة من ألواح الكونتر للصين خلال عام

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تصدير الشحنة الثالثة من منتجات مصنع " ألواح الكونتر " ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط وذلك إلى دولة الصين.

وأضاف الداودي، أن الشحنة الثالثة ضمت 3 حاويات بإجمالي 66 طن و 590 كيلو جرام، بما يعادل 85 م3، ليضاف هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

يذكر أن الشحنة الأولى التى قام المصنع بتصديرها، تمت في شهر مارس 2023 ، والشحنة الثانية في شهر أبريل الماضي.