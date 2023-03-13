من قنا للصين.. إطلاق إشارة البدء لتصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته لأول مرة

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إشارة بدء تصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته بمصنع في المنطقة الحرة العامة بقفط، إلى دولـة الصين، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزى رضوان، مدير المنطقة الحرة العامة بقفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من المعنيين بملف الاستثمار.

أكد محافظ قنا، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وتوفر كافة المقومات التي تساهم في إحداث هذه التنمية وفقا لرؤية مصر 2030م، مشيدًا بتصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته من محافظة قنا إلي دولة الصين.

وأضاف الداودي، أن هذا الإنجاز يضاف لقطاع الصناعة بمحافظة قنا، في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

وأوضح محافظ قنا، أن مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته يقع على مساحة 3587 مترا، بحجم استثمارات بلغ 7 ملايين و63 ألف دولار، يوفر 30 فرصة عمل للشباب كمرحلة أولي، ويتم تصدير 70 % من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية الي 100 حاوية 40 قدم بقيمة تقديرية مليون دولار.

وتابع الداودي، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محوري في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المتميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.