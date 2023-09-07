محافظ بنى سويف يناقش إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بمكتبه اليوم، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتنسيق الدائم بين المحافظة وأجهزة وزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى مراكز المحافظة، والتي تنفذها الشركة القابضة، ومن بينها مشروعات، انشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والرفع والمعالجة بهدف تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوى ، بجانب مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية.