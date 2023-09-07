محافظ القليوبية يتابع توريد أثاث المُجمعات الخدمية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مُبادرة " حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكُبرى التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً للارتقاء بالخدمات المُقدمة لأهالينا بالريف المصرى، مشيراً إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المُستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اليوم محافظ القليوبية، لمتابعة فرش المُجمعات الخدمية بقُرى مركز شبين القناطر، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية بدأت على أرض الواقع، وذلك لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين داخل تلك المُجمعات الخدمية والتي تشمل (المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والسجل المدني والوحدات المحلية).

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى "نوى وطحانوب وكفر شبين والأحراز والمريج"، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وتابع "الهجان"، أعمال توريد الفرش الإداري للمجمعات الخدمية واستمع لشرح مفصل عن كامل الأثاث الذي يتم توريده للمُجمعات الخدمية من قبل اللواء وائل الشاذلي مساعد وزير الإنتاج الحربي لشئون مُبادرة حياة كريمة، والذي تضمن مكاتب للموظفين ومقاعد ثلاثية لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى توريد دواليب لأرشفة الملفات وتوريد خزائن لمكتب الشهر العقاري والسجل المدني، كما يتضمن كل مُجمع خدمي على 17 شباك خدمة لخدمة عدد أكبر من المواطنين وتجنباً للازدحام.

وتفقد "الهجان"، تلك المجمعات والتي تضم مكاتب "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين"، وسيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، مؤكدا أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م2، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم.

ووجه "المحافظ"، بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات وإعداد لوحات إرشادية لتعريف المواطن بكافة الخدمات لجميع القطاعات المتنوعة، موجهاً رئيس المدينة بضرورة متابعة الاهتمام بالنظافة العامة داخل كافة المُجمعات، مع التنبيه بالحفاظ على الأثاث وعرض تقرير يومي لموقف جميع مشروعات المبادرة الرئاسية للانتهاء من تشغيل كافة المشروعات الخدمية للتسهيل على مواطني شبين القناطر.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية بكفر الشوبك بطول 1200م ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشددا على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام يرافقه المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، واستمع إلى شرح مُفصل عن المحطة ومراحل إنشائها وآلية العمل بها، بطاقة استيعابية تبلُغ 20 ألف متر3 في اليوم، وستخدم المحطة 24 قرية، وتبلُغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة 320 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية بنسبة 87%، وجاري توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات وتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل، جاء ذلك بحضور خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.