ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتك بالتسمم الغذائى

كتبت رانيا عامر

يعرف التسمم الغذائى بأنه الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والتى تكون عادة معدية أو سامة بطبيعتها، وتسببها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة، وفقا لصحيفة نيورك بوست الأمريكية.

بينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بالتسمم الغذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCإجابتها على تساؤلاتهم، بـ 3 نقاط.

يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

يجب استشارة طبيب إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن الإسهال

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة.

يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:

الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري، أو الدجاج، أو الديك الرومي، أو البيض، أو المأكولات البحرية الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام)الجبن الطري، ما لم يتم تصنيفه على أنه مصنوع من الحليب المبستر.