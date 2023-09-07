فحص بلاغات التغيب لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى ترعة المريوطية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته بترعة المريوطية فى الهرم، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان.

كما ناظر رجال المباحث جثة الشخص المعثور على جثته، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لقى مصرعه غرقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.