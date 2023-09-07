عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: ناقشنا تعديل اللائحة الطلابية بالجامعات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حضر الجلسة الكاملة للقاء الشباب في الحوار الوطني، واصفا إياها بـ"الممتعة"، خاصة أن الشباب تحدث على نحو موضوعي، وأبدى سعادته بتنوع الحضور في ظل حضور قيادات من اتحادات الطلاب وبعض المشرفين والمسؤولين عن الجامعات المصرية.

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المناقشات في الجلسة تركزت على أكثر من قضية مثل تعديل اللائحة الطلابية بالنسبة للجامعات، ووجود توعية سياسية في الجامعة، وبعض طالب أن يكون هناك عمل حزبي داخل الجامعة، وهذا لم يكن هناك قبول لهذا المقترح.

وأشار إلى أن البعض تساءل عن الشباب وتمثيلهم، وكان هناك ردود بخصوص هذا الأمر حيث إن الشباب يحظى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر الرؤساء داعمين لقضايا الشباب، وذلك، في إطار تمثيل جيد للشباب بمجلس النواب ونزول سن الشباب إلى 25 سنة، كما أن الدستور نص بأن 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية من سن 21 إلى 35 سنة.