ضبط أرز مجهول المصدر وتجميع بطاقات تموينية فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته أرز حر مجهول المصدر، وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 40 شيكارة أرز زنة الواحدة 25 كجم بإجمالى واحد طن أرز مجهول المصدر، كما تم ضبط أحد المحلات يبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 350 علبة سجائر.

فيما قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام للإدارة وأحمد حسن وأحمد على مفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية فجرية على المخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير محضر جنحة لأحد المخابز البلدية المدعمة بمنطقة أبيس لتجميعه 82 بطاقة تموينية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرير محضر تصرف في عدد 12شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50كجم، وتحرير محضر تصرف في 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.