اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بسبب حرائق الغابات...

رجال الإطفاء فى اليونان يجرون عمليات إنقاذ كبرى بعد هطول أمطار غزيرة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:13 م
رجال الإطفاء فى اليونان يجرون عمليات إنقاذ كبرى بعد هطول أمطار غزيرة حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلن رجال الإطفاء فى اليونان تنفيذ عدد من عمليات الإنقاذ للسكان الذين تقطعت بهم السبل فى عدة قرى فى ثيساليا بوسط شرق البلاد وهو سهل كبير فى وسط اليونان غمرته الأمطار الغزيرة.


وقال "يانيس أرتوبيوس" المتحدث باسم رجال الإطفاء اليونانيين لتلفزيون "إى آر تي" العام - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن سهل ثيساليا تحول إلى بحيرة ضخمة.


وأضاف أنه تم تنفيذ "عملية كبيرة بقوارب النجاة" حتى تتمكن المساعدة من الوصول إلى /بالاماس/ بالقرب من بلدة /كارديتسا/ حيث تراوح مستوى المياه بين 5ر1 و2 متر وذلك لإجلاء السكان.. موضحا أن "الوصول صعب للغاية".


وقال رئيس بلدية بالاماس، جيورجوس ساكيلاريو إن ارتفاع المياه تراوح بين 1,5 و2 متر وأن السكان عالقون فى منازلهم دون أى مساعدة.


وكان المتحدث باسم الحكومة يانيس أرتوبيوس قد أكد فى وقت سابق أن "عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تتساقط الثلاثاء الماضى خاصة على فولوس، مركز منطقة ماغنيسيا فى الوسط حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة فى فولوس 200 ملم و516 ملم فى بلدة زاغورا المجاورة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية التى أوصت سكان المنطقة بالحد من تحركاتهم.


حرائق الغابات

اليونان

أثينا

ثيساليا

كارديتسا



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