اليابان: العاصفة الاستوائية "يون يونج" قد تصل غدا اليابسة شرقى البلاد

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة الاستوائية "يون يونج" نحو شمال شرقى البلاد فوق البحر جنوب اليابان، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة غدا الجمعة.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، بأن العاصفة "يون يونج" تتحرك بسرعة تبلغ نحو 25 كيلومترا في الساعة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلى.. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد في شرق وشمال اليابان حتى بعد غد السبت.

وأشارت القناة إلى أن مسئولي الأرصاد الجوية يحذرون من احتمال حدوث انهيارات طينية وفيضانات فى المناطق المنخفضة بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار، كما يحثون على توخي الحذر من الصواعق والأعاصير والعواصف القوية.