اليوم السابع
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النيابة الإدارية تعاين موقع حريق محل طلاء داخل عقار سكنى بمصر القديمة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:50 م
النيابة الإدارية تعاين موقع حريق محل طلاء داخل عقار سكنى بمصر القديمة معاينة عقار مصر القديمة
كتب عبد الله محمود

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أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، صباح اليوم، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ معاينةً للعقار الكائن بشارع "22 شارع الخارطة الجديدة - زهراء مصر القديمة - الشيخ مبارك" بمنطقة مصر القديمة، والذى اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء.
 
وقام المستشار أسامة حافظ – القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، يرافقه المستشار كريم نور الدين، بإجراء معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحى مصر القديمة.
 
وقد أسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص "كائن بالدور الأرضي بالعقار" ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرهما طابق غير مسقوف، ويسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.
 
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار كريم نور الدين: استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "مصر القديمة" وتكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات، وجاري استكمال التحقيقات.
 
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
 
عقار الحدائق
عقار مصر القديمة

عقار حدائق القبة المنهار
عقار مصر القديمة

عقار حدائق القبة
عقار مصر القديمة

معاينة النيابة الادارية
معاينة النيابة الادارية

معاينة عقار الحدائق
معاينة مصر القديمة

 


النيابة الإدارية

معاينة موقع حريق

مصر القديمة

حريق محل مواد طلاء



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