المؤبد لمدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل خطفوا محاسبا وابتزوه بصور لزوجته ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر، وعاطل بتهمة الخطف والتهديد والإبتزاز والسرقة بالإكراه لمحاسب بأحد البنوك في بنها بعد تهديده بنشر صورا مخلة ومفبركة لزوجته.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور مركز بنها يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل"، قاموا بخطف المجنى عليه "محاسب فى أحد البنوك"، بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده بنشر صورا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

فطلب المجنى عليه التفاوض معه وباقي المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر وعقب وصوله في المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه، كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى عليه وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة وعليها صور الزوجة الأصلية والصور والفيديوهات الأخرى المفبركة، وأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.