تأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا شخصا خلال مشاجرة فى بنها لأكتوبر المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت عامر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر ناصر الغنيمى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1982 لسنة 2023، والمقيدة برقم 931 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود. ع. م"، سائق، و"عمر. ف. ع"، حاصل على دبلوم صناعي، و"محمد. ع. م"، عامل، قتلوا المجني عليه 'أحمد.ع"، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين"، وأداة "شومة"، وذلك علي إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم الأول، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدي خلالها المجني عليه علي المتهم، وبعدها انصرف كلا من الطرفين في طريقه، إلا أن المتهم توعد المجني عليه بالتعدي عليه لاحقا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استعان بالمتهمين الثاني والثالث، وتوجهوا صوب المجني عليه حال تواجده رفقة صديقه، وما أن ظفر المتهمون بالمجني عليه حتي قاموا بمباغتته خلفًا بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة شومة، وطوب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.