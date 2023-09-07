الصين: إجلاء نحو 300 ألف شخص جراء إعصار "هايكوى"

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،وفقا لبيان السلطات أن الإعصار "هايكوي"، وهو الإعصار الـ11 للعام الجاري، أجبر 294.1 ألف من السكان على الإخلاء ، كما عطلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار حياة ما يقرب من 1.6 مليون شخص في المقاطعة كما تضرر ما يقرب من 10 آلاف هكتار من المحاصيل، و دمر أكثر من 2500 منزل، مما تسبب في خسارة اقتصادية مباشرة بلغت 5.05 مليار يوان (701.5 مليون دولار أمريكي).

وأضافت أن العديد من المناطق الساحلية في المقاطعة شهدت عواصف مطيرة غزيرة بعد هبوط الإعصار على اليابسة يوم الثلاثاء الماضي، وأنه منذ الساعة السادسة صباحا الثلاثاء الماضي إلى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي، فأن منسوب هطول الأمطار في 65 بلدة من 15 محافظة ومدينة وحيا، تجاوز 250 ملم، مع وصول المنسوب الأقصى لهطول الأمطار إلى 548.9 ملم في بلدة غايشان بحي تسانغشان في مدينة فوتشو، حاضرة المقاطعة.

وأشارت إلى أنه تم حشد ما يقرب من 60 ألف شخص للاستجابة للطوارئ وأنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في اليومين المقبلين في بعض مناطق فوجيان، مما قد يؤدي إلى سيول جبلية وفيضانات الأنهار وكوارث ثانوية أخرى.