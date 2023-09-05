اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الصين تخصص 27.86 مليون دولار لدعم بعض المناطق المتضررة من الفيضانات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:38 م
الصين تخصص 27.86 مليون دولار لدعم بعض المناطق المتضررة من الفيضانات فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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خصصت الصين 200 مليون يوان (نحو 27.86 مليون دولار أمريكي) لدعم بعض المناطق المتضررة من الأعاصير والفيضانات.

وأوضحت وزارة المالية الصينية - في بيان لها اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الدعم تم تخصيصه لمقاطعات قوانجدونج وفوجيان وتشجيانج وهاينان إلى جانب منطقة قوانجشي، لإعادة توطين السكان والقضاء على المخاطر الخفية وإصلاح المنازل المتضررة.

وطلبت الوزارة من السلطات المالية على مستوى المقاطعات تخصيص تلك الأموال للمناطق المحتاجة في الوقت المناسب وتعزيز الرقابة على الأموال وإعطاء الأولوية لسلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

 


الصين

اعاصير

فيضانات

منطقة قوانجشي

تشجيانج



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