اليوم السابع
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السيطرة على حريق التهم شقة سكنية فى الدقهلية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:47 م
السيطرة على حريق التهم شقة سكنية فى الدقهلية حريق -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس مركز أجا وأسفر الحريق عن احتراق جزء من مطبخ الشقة، وإصابة شخص مسن مالك العقار وجرى نقلة إلى مستشفى أجا المركزى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقي اللواء مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغًا لشرطة النجدة بوجود حريق باحد المنازل بقرية بقطارس مركز أجا.
 
هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.
 
وبالفحص تبين اندلاع الحريق بالدور الأول بعقار مكون من عدد 2 طابق بقرية بقطارس ملك المواطن "عيد سعد الشارودى" 82 عامًا وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بشفاط المطبخ.
 
كما تبين أن الخسائر المادية عبارة عن احتراق جزء من المطبخ وأسفر عن إصابة صاحب الشقة وجرى نقله عن طريق الأهالي إلى مستشفي أجا المركزى لتلقي العلاج اللازم، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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