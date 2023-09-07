100 يوم صحة.. الكشف على 364 مريضا فى قافلة طبية بقرية المعالوة بالدقهلية

ووقعت القافلة الكشف على 1378 مريضاً، وضمت 8 عيادات منهم (جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة، أسنان ) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، بواقع عيادة الباطنة 75 حالة ، عيادة العظام 50 مريضا، وعيادة الأطفال 75 حالة، وعيادة النساء وتنظيم الأسرة 50 حالة، وعيادة الجلدية 50 حالة، وعيادة الأسنان 64 مريضا.

كما تم إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 12 حالة أشعة موجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوى.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.