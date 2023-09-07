اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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100 يوم صحة.. الكشف على 364 مريضا فى قافلة طبية بقرية المعالوة بالدقهلية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:08 م
100 يوم صحة.. الكشف على 364 مريضا فى قافلة طبية بقرية المعالوة بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية المعالوة مركز تمي الأمديد فى إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 
ووقعت القافلة الكشف على 1378 مريضاً، وضمت 8 عيادات منهم (جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة، أسنان ) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، بواقع عيادة الباطنة 75 حالة ، عيادة العظام 50 مريضا، وعيادة الأطفال 75 حالة، وعيادة النساء وتنظيم الأسرة 50 حالة، وعيادة الجلدية 50 حالة، وعيادة الأسنان 64 مريضا.
 
كما تم إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 12 حالة أشعة موجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوى.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

 


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