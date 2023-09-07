وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى بثلاث مسيرات على أهداف فى الأراضى الروسية.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوى المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضى روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.

وأكد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين ، فى تصريحات صحفية - أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.