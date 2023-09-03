الدفاع الروسية: القضاء على 280 جنديا أوكرانيا وإسقاط 25 طائرة بدون طيار خلال يوم

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بأن الجيش الروسي قضى على ما يصل إلى 280 جنديًا أوكرانيًا، كما قام بتدمير مستودع ذخيرة ومركزين للقيادة والمراقبة ومركز لاتصالات الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى إسقاط 3 صواريخ و25 طائرة أوكرانية بدون طيار، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وفي بيانها اليومي عن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة ميداني تابع للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون.

وذكر البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء 106 للدفاع الإقليمي بالقرب من قرية تياجينكا في منطقة خيرسون، كما أصيب مركز قيادة لطائرة بدون طيار بالقرب من قرية أوترادوكامينكا في منطقة خيرسون".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي قصف - أيضًا - موقعين للقيادة والمراقبة تابعين للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى مركز اتصالات في إقليم دونيتسك، مضيفا أن إحدى عمليات الجيش الروسي خلال اليوم الماضي أسفرت عن تدمير اللواء المدرع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا بمنطقة خاركيف في اتجاه كوبيانسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي اعترضت صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخًا مضادًا للرادار أمريكي الصنع من طراز "هارم"، و25 طائرة جوية بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على مدار اليوم الماضي.

وفي اتجاه زابوريجيا، أشارت الدفاع الروسية إلى أن "الجيش الروسي قضى على 115 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه زابوريجيا، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 سيارات، ومنظومتي مدفعية من طراز إم-777، ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم-119، ومدفعي هاوتزر".

وفي اتجاه كراسني ليمان، ذكرت الوزارة أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، أثناء صد هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في عدة مستوطنات قريبة من محور كراسني ليمان بإقليمي دونيتسك ولوجانسك.

وفي اتجاه يوجنو-دونيتسك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي قضى على أكثر من 105 جنديًا أوكرانيًا، كما دمر 4 دبابات، و3 مركبات مشاة قتالية، و6 سيارات، ومنظومتي مدفعية ذاتية الدفع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر.

وأشارت الوزارة إلى أن 466 طائرة، و247 طائرة مروحية، و6318 طائرة بدون طيار، و435 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11607 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1147 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، و6182 مدفعاً ميدانياً ومدافع هاون، فضلاً عن تم تدمير ما مجموعه 12620 مركبة عسكرية خاصة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.