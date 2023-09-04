الدفاع الروسية: لأول مرة إطلاق صاروخ "كينجال" فرط الصوتى من مقاتلة "سو-34"

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، عن نجاح إطلاق صاروخ "كينجال" فرط الصوتى من مقاتلة "سو-34" متعددة المهام لأول مرة، فى العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن: "مقاتلة "سو-34" أطلقت لأول مرة صاروخ "كينجال" فرط الصوتي بمهمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم رفع أسماء أفراد الطاقم المشاركين في المهمة لتقليدهم أوسمة الشرف".

يشار إلى أن صاروخ "كينجال" هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية فرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي "سو-34" و"ميج-31كا"، وقاذفة "تو-22إم3" الاستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وتفوق سرعة صاروخ "كينجال" سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلومتر، ويقدر على المناورة والإفلات من أي دفاعات جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية والبحرية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، تدمير أربعة زوارق حربية أمريكية الصنع تقل قوات أوكرانية كانت متجهة نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن طائرات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق عسكرية أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال أوكرانية وذلك في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد اعترضت أمس الأحد طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومقاطعة كورسك.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ن قواتها الجوية نجحت في تدمير مركز اسناد للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه تم استهداف قوات العدو وتدمير معقل لها، وعربات مدرعة.

ونشرت الوزارة ، فيديو لضربة جوية نفذتها مروحيتان هجوميتان استهدفت مركز إسناد للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن الضربة وجهتها مروحيتان هجوميتان "كا-52" و"مي-35"،مشيرة إلى أنه تم استهداف قوات العدو وتدمير معقل لها، وعربات مدرعة، موضحة أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ موجهة وعادية.