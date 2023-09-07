وعقبت زاخاروفا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون حول قذائف اليورانيوم المنضب بأنها لا تمثل أي خطر إشعاعي.. قائلة:"هل هذا كذب أو حماقة؟! مشيرة إلى أن هناك الكثير من المعلومات عن سمية اليورانيوم المنضب وخطورته على الإنسان بسبب الغبار المشع، وكذلك تلويث التربة بالنويدات المشعة.

ولفتت إلى تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالأورام في الأماكن التي استخدمت فيها ذخيرة اليورانيوم المنضب، مضيفة أن هذا الأمر جربه جنود "الناتو" على أنفسهم دون معرفة الآثار الناجمه عنه، مشيرة إلى مصرع 372 شخصا من بين 7500؛ جراء تعرضهم لتأثير المواد السامة والإشعاع أثناء عدوان الناتو ضد يوغسلافيا، أي مصرع شخص من بين كل 20 شخصا، فيما بلغت نسبة الوفيات 5%".

وأوضحت أنه حسب معطيات وزارة الصحة الصربية، فإن المناطق التي تعرضت للقصف والضربات من قبل الناتو، سجلت فيها زيادة ملموسة في الإصابات بعدد من الأمراض، وهي الأورام وعقم الرجال وأمراض المناعة الذاتية، وتعقيدات الحمل واضطرابات نفسية عند الأطفال.

من جانبها.. أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن قرار الإدارة الأمريكية بتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، سيمهد النهاية لأجيال بأكملها.

وذكرت السفارة - في بيان لها - "أن قرار الإدارة بتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، هو مؤشر على اللا إنسانية.. ومن الواضح أن واشنطن مهووسة ـ حسب وصف البيان ـ بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل أيضا تدمير أجيال بأكملها".

وبحسب البعثة الدبلوماسية فإن "الولايات المتحدة تتعمد نقل الأسلحة ذات الآثار العشوائية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدرك جيدا مخاطر هذا النوع من الذخائر.

وحذرت السفارة من عواقب استخدام مثل هذه القذائف مثلما حدث في العراق ومنطقة البلقان، مشيرة إلى أن نتيجة انفجار الذخيرة تتشكل سحابة إشعاعية متنقلة وتستقر جزيئات اليورانيوم الصغيرة في الجهاز التنفسي والرئتين والمريء وتتراكم في الكلى والكبد وتسبب أوراما خبيثة وتؤدي إلى تثبيط جميع وظائف الجسم.

وأضاف البيان "أنه من خلال تزويد السلطات الأوكرانية بهذه المنتجات العسكرية تنخرط الولايات المتحدة فيما اسماه البيان "بخداع الذات" ورفض قبول فشل ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات الأوكرانية".

وأكدت السفارة أن هذا لن يغير مسار العملية الخاصة، وأن الجيش الروسي سيواصل تدمير الأسلحة المقدمة لنظام زيلينسكي، مضيفة أن (واشنطن) بتصرفاتها تكشف عن وجهها الحقيقي، فهي غير مبالية أبدا بحاضر أوكرانيا ومستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت - أمس الأربعاء - عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، ضمت لأول مرة قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز".

