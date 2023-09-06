تفاصيل دعم أمريكى جديد لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار.. بينها ذخائر اليورانيوم

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ومن بينها ذخائر تحتوى على يورانيوم منضب، وهى قذائف ضد الدبابات والمركبات المدرعة، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان إن هذا الإعلان هو الدفعة السادسة والأربعون من المعدات لإدارة بايدن التى سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وأوضح البنتاجون فى أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأمريكية التى وعدت واشنطن تسليمها لكييف فى إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالى 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

وتعهّدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو هجومها فى فبراير 2022.

وتشمل المواد الموجودة فى هذه الحزمة، والتى تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار، ما يلى:

معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوى فى أوكرانيا.

ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)؛

قذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم.

أنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.

ذخائر دبابة من اليورانيوم المنضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز.

صواريخ موجهة.

أنظمة Javelin وAT-4 المضادة للدروع.

أكثر من 3 ملايين طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.

أنظمة الملاحة الجوية التكتيكية.

أنظمة الاتصالات الآمنة التكتيكية ومعدات الدعم.

ذخائر للهدم لإزالة العوائق

قطع الغيار والصيانة والمعدات الميدانية الأخرى.