الجريدة الرسمية تنشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية حديثا

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 2 سبتمبر الجارى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

وتضمنت الأحكام المنشورة الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 256 لسنة 31 دستورية و70 لسنة 43 دستورية و6 لسنة 45 تنازع بجانب مجموعة من القرارات الصادرة فى غرفة المداولة.