الأوقاف: 20 ندوة ببرنامج "اقرأ" الصيفى بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل

كتب لؤى على

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، تقام (20 ) ندوة ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل، لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية تحت عنوان: "فكرة في كتاب" تتناول مضمون أحد كتب المكتبة التي يقام بها اللقاء، على النحو التالي:

يُذكر أن وزارة الأوقاف نظمت مؤخرا ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، ندوات علمية تناولت الحديث عن الفتوى الإلكترونية وضوابطها، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين، وذلك في ضوء نشاط الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.