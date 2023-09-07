الأوقاف: 20 ندوة ببرنامج "اقرأ" الصيفى بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، تقام (20 ) ندوة ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل، لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية تحت عنوان: "فكرة في كتاب" تتناول مضمون أحد كتب المكتبة التي يقام بها اللقاء، على النحو التالي:
يُذكر أن وزارة الأوقاف نظمت مؤخرا ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في سبع وعشرين محافظة، ندوات علمية تناولت الحديث عن الفتوى الإلكترونية وضوابطها، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين، وذلك في ضوء نشاط الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.
وأكد العلماء أن الفتوى الإلكترونية أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي وشرعي ولغوي مبكر يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين.
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