استشاري جلدية يقدم نصائح للوقاية من حمى الضنك.. منها شرب السوائل

كتبت فاطمة ياسر

حمي الضنك من الأمراض الفيروسية التي لها العديد من الأسماء، ومنها حمى الدنج وحمى الدنَك والحمى الدنجية وحمى أبو الركب وحمى تكسير العظام وحمى عدن، وينتقل الفيروس عن طريق بعوضة تسمى الزاعجة المصرية أو ايدس إيجيبتاى أو بعوضة الايدس المصرية، هذا ما أشار أليه دكتور شعبان إبراهيم محمد استشاري جلديه وتناسلية بمستشفي قوص التابعة لوزارة الصحة والسكان بقنا.

وأوضح شعبان، أن فيروس حمي الضنك لديه مدة الحضانة محددة وتكون أسبوع قد يقل أو يزيد قليلا حسب درجة إصابة الشخص، وعن أعراضها فهي كالتالي:

-يشعر المريض بارتفاع في درجة الحرارة.

-رعشة بالجسم .

-ألم فى العضلات والمفاصل والظهر وآلام في الرأس خصوصاً خلف العينين.

-قئ وغثيان.

-تضخم فى الغدد الليمفاوية.

-يظهر طفح جلدي خصوصاً باليدين ثم يجف الطفح الجلدي ويقُشر.

-يشعر المريض بحكة شديدة.

وأوضح استشاري الجلدية، أن المريض المصاب بحمي الضنك يشعر أثناء المرض بارتفاع فى درجة الحرارة ثم الهبوط ثم عودة الارتفاع في درجة الحرارة وظهور الطفح الجلدي ، وقد يساعد تحليل الدم وأخذ التاريخ المرضي للمريض فى التشخيص.

أما عن طريق العلاج أوضح شعبان، أنه لايوجد علاج نوعى للمرض ولكن يُنصح بإتباع تعليمات الطبيب المعالج ، وهي أن شرب السوائل والراحة التامة والبعد عن الأدوية التي تسبب سيولة الدم ويجب رش الأماكن التى ينتشر بها البعوض بالمبيدات الحشرية وتنظيف خزانات المياه.