إقبال الأطفال على الأنشطة الصيفية من ورش فنية وتزيين ورسم بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر ، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث أعدت ورشة فنية بعنوان" أبيض وأسود" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق أبيض وقلم فلوماستر أسود، وورشة فنية بعنوان "لوحة إرشادية" نفذتها شيماء مرجان.

وتم إعداد فعاليات ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل دوارة رياح"، وورشة فنية بعنوان "الرسم بتكنيك مختلف" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة اسفنجة وألوان مائية وورق أبيض وكيس بلاستيك وفرشة ، مستخدمة ورق ملون وشاليموه وبريت، ونفذت رنا محمد ورشة بعنوان "استنساخ"، كما نفذت هبه محمد ورشة عمل بعنوان "تزيين الأدوات المدرسية" مستخدمة فوم جليتير ومقص واقلام، كما أوضحت الدكتورة نجلاء بدوي كورس أساسيات الرسم، هذا بجانب استمرار ورشة العمل المسرحي مع المخرج المسرحي محمود النجار.

فيما نظم قسم الموسيقى العربية ورشة موسيقية تجهيز فرقة الانشاد الديني نفذها طه حساني، ونفذت شيماء محمد ورشة فنية بعنوان "الرسم خامات مختلفة" مستخدمة ورد طبيعي وألوان مائية وورق أبيض وغراء، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر يحيى أحمد بعنوان "تلوث في دياجي الليل"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر النوبي عبد الراضي بعنوان "بانت سعاد"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية نفذتها شيرين محمد، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية" كروشية "نفذتها أسماء أحمد، كما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بإستخدام قلم الرصاص نفذتها هند مصطفى، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.