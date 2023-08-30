كورسات إنجليزى وفرنساوى وتعليم شعر خلال الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر ، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث أعد القصر ورشة حكي بعنوان "الخضروات" نفذتها هاله أمين مسئولة مكتبة الطفل، وبجانب ذلك استكمال ورشة المسرح "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد والمخرج المسرحي محمود النجار.

كما نفذ نشاط ترفيهي للأطفال رواد القصر لعبة الكراسي مع الموسيقى نفذتها نهاد محمد، وورشة فنية بعنوان "كيفية عمل دعوة" نفذتها شيماء مرجان، مستخدمة ورق الكانسون ملون ومقص وبريت، وورشة فنية بعنوان" دائرة الألوان "نفذتها رنا محمد، مستخدمة ورق الكانسون وألوان مائية وفرش برجل وباليته، وورشة فنية بعنوان "شخصية من مصر" نفذتها هبه الدالي، ورشة أشغال يدوية "كيفية تزيين أقلام الرصاص" نفذتها مشيرة طلعت، مستخدمة أقلام رصاص قصاقيص الفوم ومسدس شمع، وبدء القصر فى إعداد كورس اللغة الإنجليزية تنفيذ أمل محمد، وكورس اللغة الفرنسية تنفيذ وفاء مكي، وكورس تعليم الشعر بعنوان "ميلاد شاعر" للشاعر يحيى سمير وأحمد مدني.

فيما عقدت محاضرة بعنوان "متلازمة داون" أوضحت حياة عبد الرحيم معنى متلازمة داون وأسبابها وصفات أصحاب متلازمة داون، كيفية التعامل مع أطفال الدمج من أصحاب متلازمة داون، كما عقد محاضرة بعنوان "كيفية استخدام إبرة الكروشيه في عمل سلسلة" نفذتها أمل يوسف، وأقيم دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.