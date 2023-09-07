إصابة 8 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا فى المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفقى إسعاف بني سويف والفيوم بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الفيوم: أحمد محمد احمد، 32 سنة، مغاغة، مصاب جروح و كدمات، ومنتصر أحمد سيد 26 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، و ابانوب عماد لطيف، 30 سنة، مهندس جروح و كدمات، عمرو موسى عبد الفتاح، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع، هاني سيد عبد الفتاح سيد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وياسر أحمد جودة، 25 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، إسلام محمد صالح، 31 سنة، كسر بالساعد الأيمن مع جروح متفرقة بالجسم، وحمادة علاء عبد الفضيل، 19 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس وسحجات باليدين.