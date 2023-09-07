اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط: تجديد الخطاب الدينى فى عهد الرئيس السيسى رسخ للمواطنة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:26 ص
أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط: تجديد الخطاب الدينى فى عهد الرئيس السيسى رسخ للمواطنة القس رفعت فكرى الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال القس رفعت فكرى، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الرئيس السيسى كان واضحا من خلال أقواله وأفعاله قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية وبعدها، وظهر ذلك من خلال اهتمامه ببناء الكنائس وتكراره الدائم بناء كنيسة بجوار مسجد ووجود قانون لبناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك لم يكن موجوداً في العهود السابقة، بالإضافة إلى حرصه على استقبال مجلس كنائس الشرق الأوسط وحديثه مع باباوات الكنيسة.

ولفت فكرى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع إلى اهتمام الرئيس السيسى بشكل كبير جدا بقضية تجديد الخطاب الدينى، التي كان لها عميق الأثر في تطوير ملف المواطنة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، والتي ساهمت في نشر فكرة الوحدة الوطنية وقبول الأخر.

وأشار الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط أنه لأول مرى يكون هناك تواجد للأقباط في أماكن مهمة وحيوية بالدولة منها القضاء والوزارات.

ويعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط رابطة من الكنائس التى تؤمن بالسيد المسيح حسب الكتب المقدسة، وكما جاء فى قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، وتسعى هذه الكنائس معًا لتحقيق دعوتها المشتركة. 

ويقع مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى تأسس عام 1974، فى بيروت بلبنان، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.

ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم فى عضويته العائلات الكنسية.


كنائس الشرق الأوسط

مجلس كنائس الشرق الأوسط

الرئيس السيسى

الوحده الوطنيه

رفعت فكرى



الموضوعات المتعلقة

كاهن كنيسة وادى حوف: التعامل مع السوشيال ميديا يختلف من كاهن لآخر.. القمص عبد المسيح بسيط: نستفيد منها فى الرد على الملحدين والمشككين.. والقس رفعت فكرى: منصة جيدة لتواصل قيادات الكنيسة مع الشباب

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:00 ص

القس رفعت فكرى يهنئ البابا تواضروس الثانى لحصوله على الدكتوراه الفخرية من المجر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:56 م

مجلس كنائس مصر يستعيد أنشطته بعد انفراجة كورونا.. لجنة القساوسة تقدم محاضرات عامة منها الثقافى والاجتماعى.. القس رفعت فكرى: لجنة المرأة من أنشط اللجان.. ويؤكد: مخطط لتوسيع الأنشطة خارج القاهرة

السبت، 06 مايو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة