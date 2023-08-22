اليوم السابع
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القس رفعت فكرى يهنئ البابا تواضروس الثانى لحصوله على الدكتوراه الفخرية من المجر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:56 م
القس رفعت فكرى يهنئ البابا تواضروس الثانى لحصوله على الدكتوراه الفخرية من المجر القس رفعت فكرى
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ القس رفعت فكرى رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيليى والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحصوله على الدكتوراه الفخرية من المجر.

 

وذكر القس رفعت فكرى في تهنئته "يسعدنى أن أهنئ قداستكم  بحصولكم على الدكتوارة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية فأنتم ياقداسة البابا تستحقون كل تقدير وعرفان لما تقدمونه من حب وتفان وبذل وعطاء من أجل خدمة الإنسان ".

 

وتابع القس رفعت فكرى "أصلى أن يحفظكم الرب القدير ويقويكم ويقودكم من نجاح لنجاح وإلى الأمام دائما".

 

وحصل أمس الاثنين قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان فى المجر، وذلك خلال زيارة بدعوة من حكومتها للمشاركة في احتفالات العيد القومى لها.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

الدكتوراه الفخريه



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