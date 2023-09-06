منح قروض 3 مليارات و205 ملايين جنيه لشباب البحيرة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالبحيرة بلغت 3 مليارات و205 ملايين جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل نحو 33 ألفًا و313 مشروعًا استثماريًا.

وأضافت أن المشروعات التى تم تمويلها تنوعت ما بين التجارى والصناعى والزراعى والخدمى وساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 93 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى، كما وجهت بإصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذى لـ "مشروعك" بالبحيرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، مضيفا أن تمويل المشروعات تبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.