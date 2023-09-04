غلق 3 معابر مخالفة على خطوط السكك الحديدية بالبحيرة حرصا على أرواح المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين، مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية لمركز كوم حمادة بالبحيرة حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق 3 معابرغير شرعية ومخالفة على السكة الحديد بنطاق قرى كفر بولين واوسيم والمناصرة.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.