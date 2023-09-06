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مصرع طبيبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالمنوفية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:07 م
مصرع طبيبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالمنوفية إسعاف- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت طبية مصرعها بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صدمتها سيارة حال عبورها الطريق الزراعى، تم نقلها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طبية بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صدمتها سياره حال عبورها الطريق الزراعى، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مصرع طبيبه

أمن المنوفية



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