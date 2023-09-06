اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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محكمة أمريكية تقضى بسجن القائد السابق لـ "براود بويز" 22 عاما فى اقتحام الكونجرس

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:56 ص
محكمة أمريكية تقضى بسجن القائد السابق لـ "براود بويز" 22 عاما فى اقتحام الكونجرس قائد "براود بويز" إنريكى تاريو
وكالات

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قضت محكمة أمريكية بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021.

 

وحسب موقع الحرة، قال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة".

 

وطلب الادعاء السجن 33 عاما بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 يناير 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".

 

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.

 

 


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