العدل الأمريكية تسعى لسجن زعيم جماعة "براود بويز" 33 عامًا في اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى سجن انريكي تاريو، الزعيم السابق لجماعة براود بويز المتطرفة، الذى تم إدانته بالتآمر التحريضى في قضية اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي فى 6 يناير 2021، 33 عاما، وفقا لوثائق رسمية اطلعت عليها اسوشيتد برس.

وقالت اسوشيتد برس إنه إذا صدر الحكم ضد تاريو ، فسيكون أطول عقوبة صدرت في محاكمة 6 يناير الجماعية حيث حكم على مؤسس Oath Keepers ، ستيوارت رودس ، الذي أدين بالتآمر التحريضي في قضية منفصلة ، بأطول عقوبة حتى الآن وهي 18 عامًا.

وتم إدانة تاريو، الذي شغل في السابق منصب الرئيس الوطني للجماعة المتطرفة اليمينية المتطرفة، وثلاثة مساعدين من قبل هيئة محلفين في واشنطن في مايو بالتآمر لعرقلة نقل السلطة الرئاسية على أمل الإبقاء على الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض بعده خسارته انتخابات 2020.

وخلال المحاكمة التي استمرت شهورًا ، جادل المدعون بأن براود بويز ينظرون إلى أنفسهم كجنود يقاتلون من أجل ترامب بينما كان ينشر أكاذيبًا مفادها أن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات منه ، وكانوا مستعدين لخوض الحرب للحفاظ على زعيمهم المفضل في السلطة.

وكتب المدعون في ملفهم: "أطلقوا العنان لقوة في مبنى الكابيتول كانت تهدف إلى ممارسة إرادتهم السياسية على المسؤولين المنتخبين بالقوة والتراجع عن نتائج انتخابات ديمقراطية ليسوا ابطالا ، هم مجرمون. "

وعلى الجانب الآخر، جادل محامو الدفاع بعدم وجود مؤامرة ولا خطة لمهاجمة مبنى الكابيتول، وسعى لتصوير براود بويز على أنهم ناد غير منظم للشرب كانت مشاركة أعضائه في أعمال الشغب عملاً عفويًا بسبب الغضب الانتخابي لترامب.

وحاول محامو تاريو المجادلة بأن ترامب هو المسؤول عن حث حشد من الناس خارج البيت الأبيض على "القتال مثل الجحيم".