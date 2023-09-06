محافظ قنا يكرم فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة، على بعض البرامج التي تساهم في انتظام سير العمل، و نقل الخبرة المكتبية للعاملين، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.

وكرم محافظ قنا، كلا من الدكتور أحمد محمد، منسق عام مكتبات مصر الإقليمية، وأماني حسن، مدير إدارة التخطيط ومسئول الخدمات والأنشطة بالمكتبة المتنقلة، والمهندس شريف شعبان، مدير إدارة نظم المعلومات، ومدحت محمد، أخصائي أول مكتبات ومعلومات قسم الإعارة، وتامر عبدالرازق، أخصائي أول قسم الكبار، وذلك تقديرا لجهودهم في تدريب 19 موظفا من العاملين بمكتبة مصر العامة بقنا علي عدة برامج منها التدريب علي البرنامج الآلي "مداد "، وتدريبهم علي مهارات الإعداد الفني لأوعية المعلومات بالمكتبة وفق قواعد الفهرسة الآلية علي برنامج "مداد"، كما تم تدريبهم علي كيفية إعداد تقارير تقييم الأداء، وبرنامج مهارات استخدام برنامج الإعارة "مداد" للمكتبات، كما تم تدريبهم علي خدمات المكتبة المتنقلة.

وطالب محافظ قنا، المتدربين، بضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين، موجها الشكر للقائمين على التدريب، كما وجه بتوفير كافة السبل للاستمرار في تنظيم التدريبات علي كافة البرامج لتنمية القدرات لدي العاملين بالمكتبة، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد علي التحول الرقمي والتكنولوجيا.