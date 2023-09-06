محافظ قنا يستقبل 65 مواطنا ويوجه بالاستجابة السريعة لمطالبهم

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، اليوم الأربعاء، 65 مواطنا بمكتبيهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودى، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتى فى صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.