محافظة كفر الشيخ: استئناف أعمال لجان التراخيص السارية بالمدن حتى 31 ديسمبر

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعمران، ومنها استئناف أعمال لجان التراخيص السارية بالمدن حتى 31 ديسمبر 2023 ، وبالنسبة لأعمال المرافق والتصالح، إنه في حالة إعادة المطابقة لتلافي الملاحظات، سيتم ذلك بدون رسوم أو مقابل إضافي.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومسئولي إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومسئول التصالح، والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومراكز ومدن المحافظة، بتشكيل لجان معاينة مبدئية للنزول على الطبيعة على المواقع محل طلب التصالح داخل القرى التي صدر لها نموذج 10 مؤقت، وسيتم عمل مطابقة لها من الهيئة الهندسية، حفاظاً على الصالح العام وخدمة المواطنين، وعدم تعطيل ملفات التصالح، وسرعة إنجازها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعلنوا عن تفويضهم في التجاوز عن بعض المخالفات، طبقا للقرار الوزاري رقم 954 لسنة 2022، سواء المخالفات البسيطة أو التي يجوز التجاوز عنها أو لا يجوز، وذلك بدون تكلفة مرتفعة مثل التجاوز عن البروزات والسلالم والمناور، وأعمال التشطيب، وأماكن انتظار السيارات، وذلك طبقا لطلب تجاوز عن بعض مخالفات البناء، طبقا للقرار الوزاري رقم 954 لسنة 2022 ،والمعد بمعرفة الهيئة الهندسية للعمل بها من خلال المراكز التكنولوجية للمحافظة ، بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيفاً للأعباء ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحفاظاً على منظومة العمران ومنع التعديات والمخالفات في أعمال البناء.