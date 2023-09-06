محافظة جنوب سيناء توفر مواد غذائية ولحوما لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تراس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمر المتابعة الدوري، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة .

واستهل المحافظ اللقاء بالحديث عن الزيادة السكانية وما تمثله من عائق امام عجلة التنمية التي تدار بكل قوة من خلال المشروعات التنموية الجارية بكافه انحاء الدولة، لافتا لضروره الانتباه لهذا الامر وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس خلال كلمتة بمؤتمر السكان.

وأشار المحافظ لضرورة الإعداد لمعارض أهلا مدارس بجميع المدن من أجل توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة مع اعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية وكذا أبناء الشهداء والأيتام، متابعا، أن المحافظة قامت بتوفير عدة أطنان من المواد الغذائية واللحوم ليتم توزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالمدن والقرى والوديان.

كما نوه المحافظ عن لقائه أمس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والذى كان من نتائجه تخصيص الوزارة عدد 15 طن سلع غذائية و2 طن لحوم أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة أعياد اكتوبر والمولد النبوي الشريف فضلا على الإتفاق على افتتاح مسجد الصديق الجامع بمدينه نويبع خلال احتفالات اكتوبر القادمة.

وطالب المحافظ كافه الهيئات المعنية بالاستعداد لزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمدن كاترين ونويبع وطابا خلال هذا الشهر لمتابعة المشروعات الجارية بهذه المدن، وكذلك رفع درجه الاستعداد لاستضافه مدينة شرم الشيخ عدد من الفعاليات الهامة خلال هذا الشهر ومنها مؤتمر شركات التامين، وكذلك مارثون الدراجات، وافتتاح قرية التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافه والتضامن، ومؤتمر البنوك الأسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الآسيويين فضلا على كوكبة من رؤساء البنوك العالمية .

كما تابع المحافظ العمل الجاري بتطوير قصر ثقافه طور سيناء والاعداد لافتتاحه في اكتوبر القادم فضلا على التحضير لإقامه معرض الكتاب التي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بمدينه شرم الشيخ خلال شهر اكتوبر القادم، وكذا الإعداد الجارى لجائزة التميز الحكومي، وكذا موقف انشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الاساسي بمدينه طابا.