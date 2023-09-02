شرم الشيخ تستعد لاستقبال منتدى مصر الدولى لكنوز الإبداع بمشاركة 19 دولة

جنوب سيناء ـ فايزة مرسال

تستعد مدينة شرم الشيخ ، لاستقبال منتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع، وذلك في دورته السادسة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في الفترة من 1 إلي 5 أكتوبر 2023.

وتتنوع فعاليات المنتدى فى عدة مسابقات أبرزها، مسابقة أجمل صوت في ألحان كنوز الإبداع للموسيقار الراحل محمد فوزي، بالإضافة إلى مسابقة الأغنية الخاصة، كما يتضمن المنتدى المشاركة فى معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية، والمشاركة فى معرض الفن التشكيلي، والمشاركة في الندوة الشعرية يتخلل المنتدى تكريم المشاركين، وملتقى الفن التشكيلي بالتعاون مع مؤسسة الفن و الحياة الفنان مصطفى غنيم و معرض الحرف اليدوية بالتنسيق مع مؤسسة آل ناصر للتنمية والتدريب والتطوير الدكتورة ميرفت قدرى، ملتقى الشعراء العرب، الندوات الثقافية والمجتمعية تحت عنوان تجربتي، ورش فنية، برنامج ترفيهي، سهرات فنية. يتم تكريم جميع المشاركين فى احتفال كبير على مسرح مدينة هوليوود الترفيهية بشرم الشيخ.

وقال الفنان وليد الحسينى، سوف يتعاون المنتدى مع مبدعى شرم الشيخ بدعوتهم للمشاركة فى أنشطة المنتدى المتنوعة دعماً لأبناء المحافظة بالتنسيق مع المنسق العام لمحافظة جنوب سيناء الإعلامي أحمد مجدي و المنسق العام لمدينة شرم الشيخ شيرين الهوارى.

من جهته، قال أحمد مجدي المنسق العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء، إن المهرجان فى دورة السادسة يقام بمشاركة 19 دولة وهى "مصر - السعودية -الاردن - سوريا . فلسطين- العراق- اليمن - ليبيا - تونس - المغرب -الجزائر- لبنان - الامارات - امريكا - ايطاليا - فرنسا - المانيا - استراليا - هولندا "، مشيرا إلى أن المؤتمر تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ، وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام ، مؤكدا أنهناك العديد من الرعاة للمنتدى مدينة هوليوود الترفيهية وعدد من المنتجعات السياحية.