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كتل صحراوية قادمة من الجزيرة العربية.. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحرارة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:13 م
كتل صحراوية قادمة من الجزيرة العربية.. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحرارة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن ذروة الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد متوقع لها أن تكون يومى الخميس والجمعة .
 
وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن السبب فى الموجة شديدة الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة فى درجة حراراتها قادمة من شبه الجزيرة العربية وامتداد فى مرتفع جوى،  كل ذلك يعمل على ارتفاع فى درجات الحرارة، موضحة أنه مع ذروة ارتفاعات درجات الحرارة متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة وقت الذروة 38 درجة فى الظل والمحسوسة 40 درجة .
 
ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ،  معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
كما يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 

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