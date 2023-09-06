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الأرصاد تحذر من بدء الموجة الحارة: تستمر 72 ساعة والقاهرة تسجل 40 درجة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:11 ص
الأرصاد تحذر من بدء الموجة الحارة: تستمر 72 ساعة والقاهرة تسجل 40 درجة الطقس - أجواء شديدة الحرارة
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 72 ساعة قادمة، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة لـ 40 درجة خلال ذروة هذه الموجة يومى الخميس والجمعة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم الأربعاء تزامنا مع بداية الموجة شديدة الحرارة، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وشرم الشيخ العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.
 
ويشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  27 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
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درجات الحرارة المتوقعة 

 


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